Precio de Modulr hoy

El precio actual de Modulr (EMDR) hoy es $ 3.44, con una variación del 13.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMDR a USD es $ 3.44 por EMDR.

Modulr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,668,769, con un suministro circulante de 786.61K EMDR. Durante las últimas 24 horas, EMDR cotiza entre $ 3.39 (bajo) y $ 4.05 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 80.59, mientras que el mínimo histórico fue $ 3.24.

En el corto plazo, EMDR experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -7.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Modulr (EMDR)

Cap de mercado $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Suministro de Circulación 786.61K 786.61K 786.61K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Modulr es de $ 2.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EMDR es de 786.61K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.39M.