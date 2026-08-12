Precio de XMAQUINA hoy

El precio actual de XMAQUINA (DEUS) hoy es € 0.02321, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEUS a EUR es € 0.02321 por DEUS.

XMAQUINA actualmente está en el puesto #1062 por capitalización de mercado en € 4.67M, con un suministro circulante de 201.37M DEUS. Durante las últimas 24 horas, DEUS cotiza entre € 0.01953 (bajo) y € 0.02453 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.05922220926177391, mientras que el mínimo histórico fue € 0.006696516832928742.

En el corto plazo, DEUS experimentó un cambio de +1.04% en la última hora y de +20.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.33K.

Información del mercado de XMAQUINA (DEUS)

Puesto No.1062 Cap de mercado € 4.67M€ 4.67M € 4.67M Volumen (24H) € 55.33K€ 55.33K € 55.33K Cap. de mercado totalmente diluida € 23.21M€ 23.21M € 23.21M Suministro de Circulación 201.37M 201.37M 201.37M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 Tasa de circulación 20.13% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de XMAQUINA es de € 4.67M, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.33K. El suministro circulante de DEUS es de 201.37M, con un suministro total de 999987281.5088582. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 23.21M.