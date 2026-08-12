Precio de Sentio(ST)
El precio actual de Sentio (ST) hoy es € 0.01378, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ST a EUR es € 0.01378 por ST.
Sentio actualmente está en el puesto #1783 por capitalización de mercado en € 771.68K, con un suministro circulante de 56.00M ST. Durante las últimas 24 horas, ST cotiza entre € 0.01363 (bajo) y € 0.01402 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.186678546280308618, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0196709136236973952.
En el corto plazo, ST experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de -6.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.57K.
No.1783
5.60%
BSC
La capitalización de mercado actual de Sentio es de € 771.68K, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.57K. El suministro circulante de ST es de 56.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 13.78M.
+0.14%
-0.21%
-6.64%
-6.64%
Siga los cambios de precios de Sentio para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.000025
|-0.21%
|30 Días
|€ -0.00473
|-25.56%
|60 Días
|€ -0.01622
|-54.07%
|90 Días
|€ -0.06487
|-82.48%
Hoy, ST registró un cambio de € -0.000025 (-0.21%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00473 (-25.56%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ST experimentó un cambio de € -0.01622 (-54.07%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.06487 (-82.48%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de ST: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
ST_USDT está operando en el período de 4 horas alrededor del punto clave de 0,01391. El precio se encuentra en un rango transitorio entre el nivel S1 y el centro del rango, situado en 0,01401. En el corto plazo, la serie de medias móviles muestra una configuración alcista. El MACD ha formado una estructura de cruce alcista. El indicador RSI mantiene un valor neutro. Las líneas rápidas y lentas muestran una separación en su dinámica. La volatilidad permanece en un estado de convergencia. La resistencia R1, ubicada en 0,01415, se encuentra a un 1,7% por encima del precio actual. El centro del rango, en 0,01401, actúa como referencia cercana. Por debajo, el soporte S2, en 0,01376, está a un 1,1% por debajo del precio actual. Ambos lados, compradores y vendedores, están disputando el mercado dentro de un rango estrecho.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Sentio podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
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