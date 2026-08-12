Precio de Sentio hoy

El precio actual de Sentio (ST) hoy es € 0.01378, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ST a EUR es € 0.01378 por ST.

Sentio actualmente está en el puesto #1783 por capitalización de mercado en € 771.68K, con un suministro circulante de 56.00M ST. Durante las últimas 24 horas, ST cotiza entre € 0.01363 (bajo) y € 0.01402 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.186678546280308618, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0196709136236973952.

En el corto plazo, ST experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de -6.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.57K.

Información del mercado de Sentio (ST)

Puesto No.1783 Cap de mercado € 771.68K€ 771.68K € 771.68K Volumen (24H) € 57.57K€ 57.57K € 57.57K Cap. de mercado totalmente diluida € 13.78M€ 13.78M € 13.78M Suministro de Circulación 56.00M 56.00M 56.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 5.60% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Sentio es de € 771.68K, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.57K. El suministro circulante de ST es de 56.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 13.78M.