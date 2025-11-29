Precio de Robotexon hoy

El precio actual de Robotexon (ROX) hoy es $ 0.00152558, con una variación del 10.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROX a USD es $ 0.00152558 por ROX.

Robotexon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 106,960, con un suministro circulante de 70.00M ROX. Durante las últimas 24 horas, ROX cotiza entre $ 0.0015265 (bajo) y $ 0.00171094 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03880303, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00148016.

En el corto plazo, ROX experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -8.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Robotexon (ROX)

Cap de mercado $ 106.96K$ 106.96K $ 106.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 152.80K$ 152.80K $ 152.80K Suministro de Circulación 70.00M 70.00M 70.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Robotexon es de $ 106.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROX es de 70.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 152.80K.