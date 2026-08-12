Precio de JojoWorld hoy

El precio actual de JojoWorld (JOJO) hoy es $ 0, con una variación del 21.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOJO a USD es $ 0 por JOJO.

JojoWorld actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,668, con un suministro circulante de 112.00M JOJO. Durante las últimas 24 horas, JOJO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.82444, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JOJO experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +10.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 191.73.

Información del mercado de JojoWorld (JOJO)

Cap de mercado $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Volumen (24H) $ 191.73$ 191.73 $ 191.73 Cap. de mercado totalmente diluida $ 154.77K$ 154.77K $ 154.77K Suministro de Circulación 112.00M 112.00M 112.00M Suministro total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de JojoWorld es de $ 21.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 191.73. El suministro circulante de JOJO es de 112.00M, con un suministro total de 800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 154.77K.