Precio de Robora hoy

El precio actual de Robora (RBR) hoy es $ 0.00687396, con una variación del 4.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RBR a USD es $ 0.00687396 por RBR.

Robora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 467,558, con un suministro circulante de 68.01M RBR. Durante las últimas 24 horas, RBR cotiza entre $ 0.00653523 (bajo) y $ 0.00866305 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.210107, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00386259.

En el corto plazo, RBR experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +53.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Robora (RBR)

Cap de mercado $ 467.56K$ 467.56K $ 467.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 687.53K$ 687.53K $ 687.53K Suministro de Circulación 68.01M 68.01M 68.01M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Robora es de $ 467.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RBR es de 68.01M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 687.53K.