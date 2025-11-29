Precio de Onocoy Token hoy

El precio actual de Onocoy Token (ONO) hoy es $ 0.03142808, con una variación del 4.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ONO a USD es $ 0.03142808 por ONO.

Onocoy Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,764,183, con un suministro circulante de 406.20M ONO. Durante las últimas 24 horas, ONO cotiza entre $ 0.03142037 (bajo) y $ 0.03467479 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084078, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01903203.

En el corto plazo, ONO experimentó un cambio de -2.40% en la última hora y de +27.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Onocoy Token (ONO)

La capitalización de mercado actual de Onocoy Token es de $ 12.76M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ONO es de 406.20M, con un suministro total de 809737537.1513808. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.44M.