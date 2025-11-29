Precio de Animus hoy

El precio actual de Animus (ANIMUS) hoy es $ 0.00007072, con una variación del 46.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANIMUS a USD es $ 0.00007072 por ANIMUS.

Animus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,756, con un suministro circulante de 1.00B ANIMUS. Durante las últimas 24 horas, ANIMUS cotiza entre $ 0.00006557 (bajo) y $ 0.00013138 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00806966, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006557.

En el corto plazo, ANIMUS experimentó un cambio de +7.69% en la última hora y de -76.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Animus (ANIMUS)

Cap de mercado $ 70.76K$ 70.76K $ 70.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.76K$ 70.76K $ 70.76K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Animus es de $ 70.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANIMUS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.76K.