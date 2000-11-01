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Principales tokens de Ecosistema Linea por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Linea. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,699.69
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.703
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.712
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
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-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.451
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
10
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08353
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$ 117.95M
$ 672.92K
11
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.98
-0.56%
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-1.27%
$ 116.72M
$ 221.96K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
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0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1356
+0.37%
+1.80%
+11.84%
$ 89.89M
$ 390.97K
14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
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$ 62.53M
$ 2.58
16
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,014.9
-0.14%
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$ 35.69M
$ 28.71
17
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
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18
LINEA
LINEA
LINEA
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$ 33.92M
$ 48.52M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 31.75M
$ 1.01M
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999202
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0.00%
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$ 25.90M
$ 2.40M
21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1025
+0.10%
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$ 21.53M
$ 492.04K
22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
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$ 20.53M
$ 6.21M
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
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24
Ryze
Ryze
RYZE
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$ 920.10
25
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Wrapped FRAX
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$ 16.26M
$ 137.07K
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,324.01
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--
-1.13%
$ 16.04M
$ 362.36
27
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,846.51
-0.13%
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+0.05%
$ 15.28M
$ 44.24K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
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$ 4.16M
$ 6.28K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
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30
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evaUSDC
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--
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31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
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32
Symbiosis
Symbiosis
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33
CAD Coin
CAD Coin
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34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
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35
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iZUMi Finance
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36
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Wefi
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Bazaars
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38
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Foxy
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ScamFari
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Etherex
Etherex
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Linda
Linda
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42
Impermax
Impermax
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Croak
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Yellow Duckies
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Donald Toad Coin
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Sidus
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SpartaDEX
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Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
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49
Lynex
Lynex
LYNX
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$ 53.34K
$ 1.82K
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Linea y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Linea representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 58 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $101.99B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Linea con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Linea rastreados en MEXC, SIDUS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Linea están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 58 tokens de Ecosistema Linea, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Linea. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Linea?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Linea es de aproximadamente $101.99B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Linea, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.