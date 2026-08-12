Precio de Etherex hoy

El precio actual de Etherex (REX) hoy es $ 0.00473989, con una variación del 1.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REX a USD es $ 0.00473989 por REX.

Etherex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 272,172, con un suministro circulante de 57.42M REX. Durante las últimas 24 horas, REX cotiza entre $ 0.00465471 (bajo) y $ 0.00525131 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.623872, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00371707.

En el corto plazo, REX experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +4.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 35.14.

Información del mercado de Etherex (REX)

Cap de mercado $ 272.17K$ 272.17K $ 272.17K Volumen (24H) $ 35.14$ 35.14 $ 35.14 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Suministro de Circulación 57.42M 57.42M 57.42M Suministro total 409,954,864.7437711 409,954,864.7437711 409,954,864.7437711

La capitalización de mercado actual de Etherex es de $ 272.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 35.14. El suministro circulante de REX es de 57.42M, con un suministro total de 409954864.7437711. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.94M.