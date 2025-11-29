Precio de MetaMask USD hoy

El precio actual de MetaMask USD (MUSD) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUSD a USD es $ 1.0 por MUSD.

MetaMask USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,836,978, con un suministro circulante de 25.82M MUSD. Durante las últimas 24 horas, MUSD cotiza entre $ 0.98803 (bajo) y $ 1.004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.085, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.925488.

En el corto plazo, MUSD experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MetaMask USD (MUSD)

Cap de mercado $ 25.84M$ 25.84M $ 25.84M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.84M$ 25.84M $ 25.84M Suministro de Circulación 25.82M 25.82M 25.82M Suministro total 25,817,370.815587 25,817,370.815587 25,817,370.815587

La capitalización de mercado actual de MetaMask USD es de $ 25.84M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUSD es de 25.82M, con un suministro total de 25817370.815587. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.84M.