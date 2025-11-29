Precio de Etherex Liquid Staking Token hoy

El precio actual de Etherex Liquid Staking Token (REX33) hoy es $ 0.0758, con una variación del 4.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REX33 a USD es $ 0.0758 por REX33.

Etherex Liquid Staking Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,727,737, con un suministro circulante de 75.55M REX33. Durante las últimas 24 horas, REX33 cotiza entre $ 0.075771 (bajo) y $ 0.081297 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.583351, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.061213.

En el corto plazo, REX33 experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +17.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Cap de mercado $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Suministro de Circulación 75.55M 75.55M 75.55M Suministro total 75,551,700.46305318 75,551,700.46305318 75,551,700.46305318

