Precio de Sidus hoy

El precio actual de Sidus (SIDUS) hoy es $ 0, con una variación del 4.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIDUS a USD es $ 0 por SIDUS.

Sidus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,676, con un suministro circulante de 11.07B SIDUS. Durante las últimas 24 horas, SIDUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.193233, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SIDUS experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +4.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sidus (SIDUS)

Cap de mercado $ 73.68K$ 73.68K $ 73.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.68K$ 73.68K $ 73.68K Suministro de Circulación 11.07B 11.07B 11.07B Suministro total 404.0 404.0 404.0

La capitalización de mercado actual de Sidus es de $ 73.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SIDUS es de 11.07B, con un suministro total de 404.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.68K.