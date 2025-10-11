Información del precio (USD) de Fantom Bomb (FBOMB)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.03152724 24H Máx $ 0.03970306 Máximo Histórico $ 0.067627 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.56% Cambio de Precio (1D) -18.37% Cambio de Precio (7D) -23.40%

El precio en tiempo real de Fantom Bomb (FBOMB) es de $0.03225166. Durante las últimas 24 horas, FBOMB se ha operado entre un mínimo de $ 0.03152724 y un máximo de $ 0.03970306, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FBOMB es de $ 0.067627, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FBOMB ha cambiado en un +0.56% en la última hora, -18.37% en 24 horas y -23.40% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Fantom Bomb (FBOMB)

Cap de mercado $ 15.45M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.45M Suministro de Circulación 478.47M Suministro total 478,468,016.3181745

La capitalización de mercado actual de Fantom Bomb es de $ 15.45M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FBOMB es de 478.47M, con un suministro total de 478468016.3181745. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.45M.