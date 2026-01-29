Precio de Wrapped eETH hoy

El precio actual de Wrapped eETH (WEETH) hoy es $ 3,191.14, con una variación del 2.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEETH a USD es $ 3,191.14 por WEETH.

Wrapped eETH actualmente está en el puesto #8756 por capitalización de mercado en $ 9.68B, con un suministro circulante de 3.03M WEETH. Durante las últimas 24 horas, WEETH cotiza entre $ 3,156.66 (bajo) y $ 4,482 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,298.907072826084, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,500.4746650708223.

En el corto plazo, WEETH experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.27K.

Información del mercado de Wrapped eETH (WEETH)

Puesto No.8756 Cap de mercado $ 9.68B$ 9.68B $ 9.68B Volumen (24H) $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.68B$ 9.68B $ 9.68B Suministro de Circulación 3.03M 3.03M 3.03M Suministro total 3,031,911.44856513 3,031,911.44856513 3,031,911.44856513 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Wrapped eETH es de $ 9.68B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.27K. El suministro circulante de WEETH es de 3.03M, con un suministro total de 3031911.44856513. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.68B.