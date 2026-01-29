ExchangeDEX+
El precio actual de Wrapped eETH hoy es 3,191.14 USD. La capitalización de mercado de WEETH es 9,675,253,899.9741289482 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WEETH a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Wrapped eETH hoy es 3,191.14 USD. La capitalización de mercado de WEETH es 9,675,253,899.9741289482 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WEETH a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Precio de Wrapped eETH(WEETH)

$3,191.14
$3,191.14
-2.37%1D
Gráfico de precios en vivo de Wrapped eETH (WEETH)
Última actualización de la página: 2026-01-29 19:49:19 (UTC+8)

Precio de Wrapped eETH hoy

El precio actual de Wrapped eETH (WEETH) hoy es $ 3,191.14, con una variación del 2.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEETH a USD es $ 3,191.14 por WEETH.

Wrapped eETH actualmente está en el puesto #8756 por capitalización de mercado en $ 9.68B, con un suministro circulante de 3.03M WEETH. Durante las últimas 24 horas, WEETH cotiza entre $ 3,156.66 (bajo) y $ 4,482 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,298.907072826084, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,500.4746650708223.

En el corto plazo, WEETH experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.27K.

Información del mercado de Wrapped eETH (WEETH)

$ 9.68B
$ 12.27K
$ 9.68B
3.03M
3,031,911.44856513
ETH

La capitalización de mercado actual de Wrapped eETH es de $ 9.68B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.27K. El suministro circulante de WEETH es de 3.03M, con un suministro total de 3031911.44856513. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.68B.

Historial de precios de Wrapped eETH USD

Rango de precios en 24 horas:
24H Mín
24H Máx

Historial de precios de Wrapped eETH (WEETH) en USD

Siga los cambios de precios de Wrapped eETH para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -77.466-2.37%
30 Días$ -37.54-1.17%
60 Días$ +691.14+27.64%
90 Días$ +691.14+27.64%
Cambio de precio de Wrapped eETH hoy

Hoy, WEETH registró un cambio de $ -77.466 (-2.37%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Wrapped eETH en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -37.54 (-1.17%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Wrapped eETH en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, WEETH experimentó un cambio de $ +691.14 (+27.64%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Wrapped eETH en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +691.14 (+27.64%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Wrapped eETH (WEETH)?

Consulta la página Historial de precios de Wrapped eETH ahora.

Análisis de IA sobre Wrapped eETH

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Wrapped eETH, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de Wrapped eETH?

Los precios de WEETH están influenciados por varios factores clave:

1. Demanda de staking de Ethereum: Una mayor actividad de staking de ETH aumenta la utilidad de WEETH.
2. Movimientos en el precio de ETH: WEETH sigue de cerca el valor de Ethereum.
3. Recompensas y rendimientos del staking: Mayores recompensas hacen que WEETH sea más atractivo.
4. Integración en DeFi: Cuantos más protocolos acepten WEETH, mayor será la demanda.
5. Sentimiento del mercado hacia los tokens de staking líquido.
6. Desarrollos regulatorios que afectan el staking.
7. Competencia con otros derivados de staking líquido.
8. Condiciones generales del mercado cripto y adopción institucional.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Wrapped eETH hoy?

La gente quiere saber el precio de Wrapped eETH (WEETH) hoy por varias razones clave:

1. Decisiones de trading: Los traders activos necesitan precios actuales para comprar/vender en momentos óptimos.
2. Seguimiento de carteras: Los inversores monitorean el valor y el rendimiento de sus tenencias.
3. Análisis de mercado: Los datos de precios ayudan a identificar tendencias y patrones.
4. Actividades DeFi: WEETH se utiliza en protocolos de finanzas descentralizadas que requieren precios precisos.
5. Momento de inversión: Conocer el precio actual ayuda a determinar puntos de entrada y salida.

Predicción de precios para Wrapped eETH

Predicción del precio de Wrapped eETH (WEETH) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de WEETH en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Wrapped eETH (WEETH) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Wrapped eETH podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

--
--
--
--
Qué es Wrapped eETH (WEETH)

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Wrapped eETH Recurso

Para conocer Wrapped eETH más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Wrapped eETH
Explorador de bloques

Última actualización de la página: 2026-01-29 19:49:19 (UTC+8)

Wrapped eETH Noticias Destacadas

Explorar más sobre Wrapped eETH

WEETH USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de WEETH con apalancamiento. Explora el trading de futuros WEETHUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Wrapped eETH (WEETH) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Wrapped eETH en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WEETH/USDT
$3,191.14
$3,191.14$3,191.14
-2.37%
0.00% (USDT)

