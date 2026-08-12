Precio de Symbiosis hoy

El precio actual de Symbiosis (SIS) hoy es € 0.02029, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIS a EUR es € 0.02029 por SIS.

Symbiosis actualmente está en el puesto #1499 por capitalización de mercado en € 1.97M, con un suministro circulante de 96.97M SIS. Durante las últimas 24 horas, SIS cotiza entre € 0.0202 (bajo) y € 0.02068 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 4.82464801453188709, mientras que el mínimo histórico fue € 0.010270862929692745.

En el corto plazo, SIS experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -5.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 103.28K.

Información del mercado de Symbiosis (SIS)

Puesto No.1499 Cap de mercado € 1.97M€ 1.97M € 1.97M Volumen (24H) € 103.28K€ 103.28K € 103.28K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.02M€ 2.02M € 2.02M Suministro de Circulación 96.97M 96.97M 96.97M Suministro máx. 99,489,760 99,489,760 99,489,760 Suministro total 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 Tasa de circulación 97.47% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Symbiosis es de € 1.97M, con un volumen de trading en 24 horas de € 103.28K. El suministro circulante de SIS es de 96.97M, con un suministro total de 99489760.94302. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.02M.