Precio de iZUMi Finance hoy

El precio actual de iZUMi Finance (IZI) hoy es $ 0, con una variación del 0.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IZI a USD es $ 0 por IZI.

iZUMi Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 561,723, con un suministro circulante de 787.40M IZI. Durante las últimas 24 horas, IZI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.220101, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IZI experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.99K.

Información del mercado de iZUMi Finance (IZI)

Cap de mercado $ 561.72K$ 561.72K $ 561.72K Volumen (24H) $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Suministro de Circulación 787.40M 787.40M 787.40M Suministro total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de iZUMi Finance es de $ 561.72K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.99K. El suministro circulante de IZI es de 787.40M, con un suministro total de 2000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.43M.