Sobre Aryze Aryze es una capa de monedas estables independiente del colateral, que cuenta con liquidez unificada entre cadenas y participación en los ingresos.

Lo que hace a Aryze único Aryze crea monedas digitales respaldadas por activos, o E-Assets, que ofrecen estabilidad y transparencia, asegurando que las monedas digitales sean confiables para el uso cotidiano y las transacciones globales.

Para qué puede utilizarse Aryze Nuestro enfoque independiente del colateral nos permite tokenizar una amplia variedad de activos, desde monedas fiduciarias hasta materias primas, monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y más. Cada token está respaldado por activos tangibles y reales, lo que brinda a los usuarios la confianza de que estas monedas digitales tienen un valor real.

¿Cuál es el precio actual de Ryze?

Ryze se cotiza a €0.0592756827821325000, experimentando un movimiento de precios del 0.38% en las últimas 24 horas. Esta cifra refleja los precios en tiempo real agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara el precio de hoy con niveles históricos?

El ATH de Ryze es €0.1346512384026135000, mientras que el ATL es €0.013067252147949840000. Comparar el precio actual con estos niveles puede ayudar a los inversores a evaluar el potencial a largo plazo y los ciclos de crecimiento previos.

¿Cuál es la valoración general de RYZE hoy?

La capitalización de mercado se sitúa en €15635531.1969101565000, colocando al activo en el puesto #840 entre todas las criptomonedas.

¿Qué tan activa es la participación en el mercado de Ryze?

El activo ha generado €-- en volumen de operaciones en 24 horas, lo que muestra con qué frecuencia los traders están interactuando con RYZE.

¿Cuál es la oferta circulante y por qué es importante?

Con 263805684.1337809 tokens actualmente en circulación, la dinámica de la oferta influye en la escasez, las tasas de inflación y las tendencias de valoración a largo plazo.

¿En qué categoría se encuentra Ryze?

Ryze forma parte de la clasificación Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Linea Ecosystem,RWA Protocol, que lo agrupa con otros activos que comparten utilidades o roles ecosistémicos similares.

¿Cómo impacta -- en la propuesta de valor de RYZE?

Operar en la red -- permite a RYZE aprovechar velocidades específicas de transacción, tarifas, modelos de seguridad y funcionalidades de contratos inteligentes, lo que contribuye a su adopción general.