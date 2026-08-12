Precio de Lynex hoy

El precio actual de Lynex (LYNX) hoy es $ 0, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LYNX a USD es $ 0 por LYNX.

Lynex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 54,438, con un suministro circulante de 110.80M LYNX. Durante las últimas 24 horas, LYNX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.484584, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LYNX experimentó un cambio de +2.52% en la última hora y de -0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.52K.

Información del mercado de Lynex (LYNX)

Cap de mercado $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K Volumen (24H) $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 224.80K$ 224.80K $ 224.80K Suministro de Circulación 110.80M 110.80M 110.80M Suministro total 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

La capitalización de mercado actual de Lynex es de $ 54.44K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.52K. El suministro circulante de LYNX es de 110.80M, con un suministro total de 457646113.3634021. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 224.80K.