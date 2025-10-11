Información del precio (USD) de Metavault Trade (MVX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.04236046 $ 0.04236046 $ 0.04236046 24H Mín $ 0.053759 $ 0.053759 $ 0.053759 24H Máx 24H Mín $ 0.04236046$ 0.04236046 $ 0.04236046 24H Máx $ 0.053759$ 0.053759 $ 0.053759 Máximo Histórico $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Precio más bajo $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Cambio de Precio (1H) -0.63% Cambio de Precio (1D) -17.97% Cambio de Precio (7D) -15.95% Cambio de Precio (7D) -15.95%

El precio en tiempo real de Metavault Trade (MVX) es de $0.04391622. Durante las últimas 24 horas, MVX se ha operado entre un mínimo de $ 0.04236046 y un máximo de $ 0.053759, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MVX es de $ 4.62, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00148601.

En términos de rendimiento a corto plazo, MVX ha cambiado en un -0.63% en la última hora, -17.97% en 24 horas y -15.95% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Metavault Trade (MVX)

Cap de mercado $ 110.34K$ 110.34K $ 110.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 175.67K$ 175.67K $ 175.67K Suministro de Circulación 2.51M 2.51M 2.51M Suministro total 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Metavault Trade es de $ 110.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MVX es de 2.51M, con un suministro total de 4000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 175.67K.