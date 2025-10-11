El precio en vivo de Metavault Trade hoy es de 0.04391622 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MVX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MVX en MEXC ahora.El precio en vivo de Metavault Trade hoy es de 0.04391622 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de MVX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de MVX en MEXC ahora.

Más información de MVX

Info. de precios de MVX

Sitio web oficial de MVX

Tokenomía de MVX

Pronóstico de precios de MVX

Logo de Metavault Trade

Precio de Metavault Trade (MVX)

No listado

Precio en vivo de 1 MVX en USD:

$0.04391622
$0.04391622
-17.90%1D
mexc
USD
Gráfico de precios en vivo de Metavault Trade (MVX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:55:30 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Metavault Trade (MVX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.04236046
$ 0.04236046
24H Mín
$ 0.053759
$ 0.053759
24H Máx

$ 0.04236046
$ 0.04236046

$ 0.053759
$ 0.053759

$ 4.62
$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601

-0.63%

-17.97%

-15.95%

-15.95%

El precio en tiempo real de Metavault Trade (MVX) es de $0.04391622. Durante las últimas 24 horas, MVX se ha operado entre un mínimo de $ 0.04236046 y un máximo de $ 0.053759, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MVX es de $ 4.62, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00148601.

En términos de rendimiento a corto plazo, MVX ha cambiado en un -0.63% en la última hora, -17.97% en 24 horas y -15.95% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Metavault Trade (MVX)

$ 110.34K
$ 110.34K

--
--

$ 175.67K
$ 175.67K

2.51M
2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Metavault Trade es de $ 110.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MVX es de 2.51M, con un suministro total de 4000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 175.67K.

Historial de precios de Metavault Trade (MVX) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Metavault Trade a USD fue de $ -0.00962656864855807.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Metavault Trade a USD fue de $ -0.0132786224.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Metavault Trade a USD fue de $ -0.0155463682.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Metavault Trade a USD fue de $ -0.006564531803313635.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00962656864855807-17.97%
30 Días$ -0.0132786224-30.23%
60 Días$ -0.0155463682-35.40%
90 Días$ -0.006564531803313635-13.00%

Qué es Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

Recurso Metavault Trade(MVX)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Metavault Trade (USD)

¿Cuánto valdrá Metavault Trade (MVX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Metavault Trade (MVX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Metavault Trade.

¡Consulta la predicción del precio de Metavault Trade ahora!

MVX a monedas locales

Tokenómica de Metavault Trade (MVX)

Entender la tokenómica de Metavault Trade (MVX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de MVX!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Metavault Trade (MVX)

¿Cuánto vale Metavault Trade (MVX) hoy?
El precio en vivo de MVX en USD es de 0.04391622 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de MVX en USD?
El precio actual de MVX en USD es de $ 0.04391622. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Metavault Trade?
La capitalización de mercado de MVX es de $ 110.34K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de MVX?
El suministro circulante de MVX es de 2.51M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de MVX?
MVX alcanzó un precio ATH de 4.62 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de MVX?
MVX vio un precio ATL de 0.00148601 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de MVX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para MVX es de -- USD.
¿MVX subirá más este año?
El precio de MVX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de MVX para obtener un análisis más detallado.
Actualizaciones importantes de la industria para Metavault Trade (MVX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

