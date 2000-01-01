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Principales tokens de Ecosistema Celo por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Celo. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,999107
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 183,01B
$ 34,30B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00079
0,00%
-0,01%
-0,02%
$ 74,86B
$ 57,86M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 759,85
+0,13%
-0,15%
-1,57%
$ 7,44B
$ 7,79
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,69
+0,08%
+3,45%
+6,47%
$ 5,73B
$ 113,37K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 376,05
-0,10%
-0,00%
+3,46%
$ 119,52M
$ 7,59M
6
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1628
-0,06%
-0,24%
-1,27%
$ 46,90M
$ 358,10K
7
CELO
CELO
CELO
$ 0,06236
+0,24%
-0,13%
+2,49%
$ 37,67M
$ 955,52K
8
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0,192642
0,00%
-0,01%
-0,78%
$ 35,31M
$ 144,39K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,989232
-0,07%
-0,00%
-0,95%
$ 11,74M
$ 7,11K
10
USAT
USAT
USAT
$ 0,9995
+0,01%
0,00%
0,00%
$ 10,00M
$ 56,63K
11
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0,505338
+0,06%
+0,02%
-3,21%
$ 7,46M
$ 10,21K
12
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0,02529
+0,24%
-0,04%
-1,88%
$ 5,61M
$ 2,40M
13
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1,23
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 5,02M
$ 127,41K
14
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0,00034513
+0,01%
+0,01%
-11,24%
$ 4,62M
$ 13,92K
15
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1,043
0,00%
--
0,00%
$ 2,88M
$ 0,10
16
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0,0295444
+0,09%
+0,01%
-0,49%
$ 2,08M
$ 20,16
17
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1,15
0,00%
+0,00%
-0,86%
$ 1,70M
$ 881,70
18
EURA
EURA
EURA
$ 1,15
0,00%
0,00%
+0,88%
$ 1,64M
$ 3,94K
19
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0,192716
0,00%
0,00%
-1,95%
$ 1,58M
$ 1,10K
20
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 1,0
-0,10%
+0,00%
+0,40%
$ 1,12M
$ 2,41K
21
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0,052983
0,00%
0,00%
-6,03%
$ 1,08M
$ 1,20
22
Moola Celo Dollars
Moola Celo Dollars
MCUSD
$ 1,002
+0,23%
0,00%
+0,20%
$ 652,56K
$ 1,26K
23
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1,35
0,00%
--
0,00%
$ 396,13K
$ 1,80K
24
Mento Brazilian Real
Mento Brazilian Real
BRLM
$ 0,19315
-0,03%
-0,01%
-0,88%
$ 217,85K
$ 9,71K
25
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1,34
0,00%
--
+0,75%
$ 169,17K
$ 1,89
26
Mento Kenyan Shilling
Mento Kenyan Shilling
KESM
$ 0,0077314
-0,01%
0,00%
-0,08%
$ 164,61K
$ 134,26
27
Regen
Regen
REGEN
$ 0,00107283
+0,03%
-0,04%
-4,16%
$ 159,15K
$ 680,43
28
Wrapped cETH
Wrapped cETH
CETH
$ 1 699,11
+0,07%
-0,00%
+2,63%
$ 111,60K
$ 4,11
29
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0,00031715
+0,07%
-0,00%
+2,05%
$ 87,82K
$ 217,82
30
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1,22
0,00%
--
0,00%
$ 86,23K
$ 707,67
31
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 7,59681E-7
+0,17%
-2,70%
-8,76%
$ 75,96K
--
32
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0,0063633
0,00%
--
+1,11%
$ 74,55K
$ 19,34
33
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0,00110366
+0,20%
+0,00%
+0,46%
$ 70,58K
$ 196,89
34
Ubeswap
Ubeswap
UBE
$ 0,00034352
+0,07%
-0,02%
-2,66%
$ 56,80K
$ 2,00K
35
Mento Nigerian Naira
Mento Nigerian Naira
NGNM
$ 0,00073052
0,00%
--
0,00%
$ 56,60K
$ 9,94
36
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0,057817
0,00%
0,00%
-0,38%
$ 56,01K
$ 161,36
37
Mento South African Rand
Mento South African Rand
ZARM
$ 0,06137
0,00%
--
+0,88%
$ 49,99K
$ 2,45
38
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4,62315E-7
0,00%
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-2,74%
$ 46,23K
--
39
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
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40
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
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41
Mento Canadian Dollar
Mento Canadian Dollar
CADM
$ 0,71259
0,00%
--
+0,49%
$ 24,30K
$ 2,33
42
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0,705704
0,00%
0,00%
+0,14%
$ 23,82K
$ 1,19K
43
cGHS
cGHS
CGHS
$ 0,08512
+0,04%
+0,00%
+0,29%
$ 23,60K
$ 454,32
44
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0,00031873
0,00%
-0,00%
+1,82%
$ 21,71K
$ 59,61
45
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0,9898
+0,14%
+0,12%
-1,53%
--
$ 56,21K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Celo y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Celo representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 45 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $271.34B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Celo con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Celo rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.45% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Celo están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 45 tokens de Ecosistema Celo, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDT, USDC, WBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Celo. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Celo?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Celo es de aproximadamente $271.34B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Celo, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.