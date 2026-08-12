Precio de Brazilian real hoy

El precio actual de Brazilian real (WBRL) hoy es $ 0.192607, con una variación del 1.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBRL a USD es $ 0.192607 por WBRL.

Brazilian real actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,581,367, con un suministro circulante de 8.21M WBRL. Durante las últimas 24 horas, WBRL cotiza entre $ 0.192573 (bajo) y $ 0.196959 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.227925, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.144206.

En el corto plazo, WBRL experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -1.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 623.65.

Información del mercado de Brazilian real (WBRL)

Cap de mercado $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volumen (24H) $ 623.65$ 623.65 $ 623.65 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Suministro de Circulación 8.21M 8.21M 8.21M Suministro total 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

La capitalización de mercado actual de Brazilian real es de $ 1.58M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 623.65. El suministro circulante de WBRL es de 8.21M, con un suministro total de 8210152.499999999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.58M.