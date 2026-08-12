Precio de Mento Brazilian Real hoy

El precio actual de Mento Brazilian Real (BRLM) hoy es $ 0.193487, con una variación del 0.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRLM a USD es $ 0.193487 por BRLM.

Mento Brazilian Real actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 218,230, con un suministro circulante de 1.13M BRLM. Durante las últimas 24 horas, BRLM cotiza entre $ 0.193145 (bajo) y $ 0.195514 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.239898, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.088668.

En el corto plazo, BRLM experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.53K.

Información del mercado de Mento Brazilian Real (BRLM)

Cap de mercado $ 218.23K$ 218.23K $ 218.23K Volumen (24H) $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K Cap. de mercado totalmente diluida $ 218.23K$ 218.23K $ 218.23K Suministro de Circulación 1.13M 1.13M 1.13M Suministro total 1,127,899.344537165 1,127,899.344537165 1,127,899.344537165

La capitalización de mercado actual de Mento Brazilian Real es de $ 218.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.53K. El suministro circulante de BRLM es de 1.13M, con un suministro total de 1127899.344537165. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 218.23K.