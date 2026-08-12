Precio de Mento Japanese Yen hoy

El precio actual de Mento Japanese Yen (JPYM) hoy es $ 0.0063633, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JPYM a USD es $ 0.0063633 por JPYM.

Mento Japanese Yen actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,551, con un suministro circulante de 11.72M JPYM. Durante las últimas 24 horas, JPYM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00726235, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00388634.

En el corto plazo, JPYM experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.34.

Información del mercado de Mento Japanese Yen (JPYM)

Cap de mercado $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Volumen (24H) $ 19.34$ 19.34 $ 19.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Suministro de Circulación 11.72M 11.72M 11.72M Suministro total 11,716,623.23597071 11,716,623.23597071 11,716,623.23597071

La capitalización de mercado actual de Mento Japanese Yen es de $ 74.55K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.34. El suministro circulante de JPYM es de 11.72M, con un suministro total de 11716623.23597071. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.55K.