Precio de SelfClaw hoy

El precio actual de SelfClaw (SELFCLAW) hoy es $ 0, con una variación del 2.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SELFCLAW a USD es $ 0 por SELFCLAW.

SelfClaw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,275, con un suministro circulante de 100.00B SELFCLAW. Durante las últimas 24 horas, SELFCLAW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SELFCLAW experimentó un cambio de -0.83% en la última hora y de -0.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SelfClaw (SELFCLAW)

Cap de mercado $ 47.28K$ 47.28K $ 47.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.28K$ 47.28K $ 47.28K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SelfClaw es de $ 47.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SELFCLAW es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.28K.