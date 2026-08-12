Precio de Mento British Pound hoy

El precio actual de Mento British Pound (GBPM) hoy es $ 1.35, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GBPM a USD es $ 1.35 por GBPM.

Mento British Pound actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 396,126, con un suministro circulante de 293.79K GBPM. Durante las últimas 24 horas, GBPM cotiza entre $ 1.35 (bajo) y $ 1.35 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.63, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.628602.

En el corto plazo, GBPM experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.80K.

Información del mercado de Mento British Pound (GBPM)

Cap de mercado $ 396.13K$ 396.13K $ 396.13K Volumen (24H) $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 396.13K$ 396.13K $ 396.13K Suministro de Circulación 293.79K 293.79K 293.79K Suministro total 293,811.9793907889 293,811.9793907889 293,811.9793907889

La capitalización de mercado actual de Mento British Pound es de $ 396.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.80K. El suministro circulante de GBPM es de 293.79K, con un suministro total de 293811.9793907889. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 396.13K.