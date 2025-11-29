Precio de Compliant Naira hoy

El precio actual de Compliant Naira (CNGN) hoy es --, con una variación del 1.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CNGN a USD es -- por CNGN.

Compliant Naira actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 491,115, con un suministro circulante de 723.20M CNGN. Durante las últimas 24 horas, CNGN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CNGN experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Compliant Naira (CNGN)

Cap de mercado $ 491.12K$ 491.12K $ 491.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 491.12K$ 491.12K $ 491.12K Suministro de Circulación 723.20M 723.20M 723.20M Suministro total 723,200,932.98 723,200,932.98 723,200,932.98

La capitalización de mercado actual de Compliant Naira es de $ 491.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CNGN es de 723.20M, con un suministro total de 723200932.98. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 491.12K.