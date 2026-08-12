Precio de SWEAT hoy

El precio actual de SWEAT (SWEAT) hoy es $ 0, con una variación del 3.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWEAT a USD es $ 0 por SWEAT.

SWEAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,711,608, con un suministro circulante de 13.39B SWEAT. Durante las últimas 24 horas, SWEAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.091476, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SWEAT experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -9.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.73K.

Información del mercado de SWEAT (SWEAT)

Cap de mercado $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Volumen (24H) $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Suministro de Circulación 13.39B 13.39B 13.39B Suministro total 19,682,047,988.483 19,682,047,988.483 19,682,047,988.483

La capitalización de mercado actual de SWEAT es de $ 4.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.73K. El suministro circulante de SWEAT es de 13.39B, con un suministro total de 19682047988.483. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.93M.