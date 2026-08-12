Precio de PerkOS hoy

El precio actual de PerkOS (PERKOS) hoy es $ 0, con una variación del 2.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PERKOS a USD es $ 0 por PERKOS.

PerkOS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 77,001, con un suministro circulante de 100.00B PERKOS. Durante las últimas 24 horas, PERKOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PERKOS experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de -5.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PerkOS (PERKOS)

Cap de mercado $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PerkOS es de $ 77.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PERKOS es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 77.00K.