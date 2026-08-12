Precio de Mento Kenyan Shilling hoy

El precio actual de Mento Kenyan Shilling (KESM) hoy es $ 0.00773894, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KESM a USD es $ 0.00773894 por KESM.

Mento Kenyan Shilling actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 164,770, con un suministro circulante de 21.29M KESM. Durante las últimas 24 horas, KESM cotiza entre $ 0.00773125 (bajo) y $ 0.00774544 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00874692, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0036511.

En el corto plazo, KESM experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 69.86.

Información del mercado de Mento Kenyan Shilling (KESM)

Cap de mercado $ 164.77K$ 164.77K $ 164.77K Volumen (24H) $ 69.86$ 69.86 $ 69.86 Cap. de mercado totalmente diluida $ 164.77K$ 164.77K $ 164.77K Suministro de Circulación 21.29M 21.29M 21.29M Suministro total 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

La capitalización de mercado actual de Mento Kenyan Shilling es de $ 164.77K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 69.86. El suministro circulante de KESM es de 21.29M, con un suministro total de 21290976.72519865. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 164.77K.