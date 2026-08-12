Precio de Mento Swiss Franc hoy

El precio actual de Mento Swiss Franc (CHFM) hoy es $ 1.22, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHFM a USD es $ 1.22 por CHFM.

Mento Swiss Franc actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 86,231, con un suministro circulante de 70.86K CHFM. Durante las últimas 24 horas, CHFM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.587826.

En el corto plazo, CHFM experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 707.67.

Información del mercado de Mento Swiss Franc (CHFM)

Cap de mercado $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Volumen (24H) $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 Cap. de mercado totalmente diluida $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Suministro de Circulación 70.86K 70.86K 70.86K Suministro total 70,867.88877730588 70,867.88877730588 70,867.88877730588

La capitalización de mercado actual de Mento Swiss Franc es de $ 86.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 707.67. El suministro circulante de CHFM es de 70.86K, con un suministro total de 70867.88877730588. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 86.23K.