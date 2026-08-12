Precio de Mento Philippine Peso hoy

El precio actual de Mento Philippine Peso (PHPM) hoy es $ 0.01635848, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHPM a USD es $ 0.01635848 por PHPM.

Mento Philippine Peso actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,140, con un suministro circulante de 1.60M PHPM. Durante las últimas 24 horas, PHPM cotiza entre $ 0.01635596 (bajo) y $ 0.01637905 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02810175, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00810846.

En el corto plazo, PHPM experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -0.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.60.

Información del mercado de Mento Philippine Peso (PHPM)

Cap de mercado $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K Volumen (24H) $ 14.60$ 14.60 $ 14.60 Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K Suministro de Circulación 1.60M 1.60M 1.60M Suministro total 1,597,919.457950515 1,597,919.457950515 1,597,919.457950515

La capitalización de mercado actual de Mento Philippine Peso es de $ 26.14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.60. El suministro circulante de PHPM es de 1.60M, con un suministro total de 1597919.457950515. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.14K.