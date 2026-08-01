Precio de Ubeswap hoy

El precio actual de Ubeswap (UBE) hoy es $ 0, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBE a USD es $ 0 por UBE.

Ubeswap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,541, con un suministro circulante de 165.35M UBE. Durante las últimas 24 horas, UBE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01738632, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UBE experimentó un cambio de -0.24% en la última hora y de -3.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.60K.

Información del mercado de Ubeswap (UBE)

Cap de mercado $ 52.54K$ 52.54K $ 52.54K Volumen (24H) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.44K$ 79.44K $ 79.44K Suministro de Circulación 165.35M 165.35M 165.35M Suministro total 199,939,848.1 199,939,848.1 199,939,848.1

La capitalización de mercado actual de Ubeswap es de $ 52.54K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.60K. El suministro circulante de UBE es de 165.35M, con un suministro total de 199939848.1. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.44K.