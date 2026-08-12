Precio de Allbridge Zero hoy

El precio actual de Allbridge Zero (ABR0) hoy es $ 0.052983, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABR0 a USD es $ 0.052983 por ABR0.

Allbridge Zero actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,082,847, con un suministro circulante de 20.44M ABR0. Durante las últimas 24 horas, ABR0 cotiza entre $ 0.052977 (bajo) y $ 0.052996 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.66, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00778054.

En el corto plazo, ABR0 experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.20.

Información del mercado de Allbridge Zero (ABR0)

Cap de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24H) $ 1.20$ 1.20 $ 1.20 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Suministro de Circulación 20.44M 20.44M 20.44M Suministro total 97,650,072.17284167 97,650,072.17284167 97,650,072.17284167

La capitalización de mercado actual de Allbridge Zero es de $ 1.08M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.20. El suministro circulante de ABR0 es de 20.44M, con un suministro total de 97650072.17284167. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.17M.