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Principales tokens de Aplicaciones de IA por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Aplicaciones de IA. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11363
-0.36%
+4.04%
-6.55%
$ 1.47B
$ 70.35K
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.0083
+0.49%
+0.70%
+2.88%
$ 557.10M
$ 5.67K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.56962
-0.90%
+26.01%
+11.70%
$ 233.77M
$ 4.19M
4
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.19908
+2.37%
-8.36%
-40.92%
$ 182.87M
$ 5.59M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0012284
+0.33%
+5.54%
-5.29%
$ 134.01M
$ 52.73M
6
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0042531
-0.73%
+10.80%
+8.35%
$ 97.60M
$ 74.84M
7
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.35347
-0.15%
-26.62%
+71.64%
$ 72.71M
$ 2.26M
8
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
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-0.18%
0.00%
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$ 72.36M
$ 626.94K
9
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2019
+0.05%
-2.70%
-4.54%
$ 71.87M
$ 398.31K
10
Concordium
Concordium
CCD
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-0.09%
-0.83%
-10.48%
$ 40.84M
$ 38.58M
11
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003152
-0.35%
-0.13%
-2.98%
$ 31.31M
$ 174.56M
12
Gensyn
Gensyn
AI
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0.00%
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-4.00%
$ 27.27M
$ 3.60M
13
Victoria VR
Victoria VR
VR
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+0.39%
-7.12%
+3.11%
$ 25.64M
$ 268.72M
14
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
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$ 23.89M
$ 2.04M
15
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
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-1.48%
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$ 23.41M
$ 1.36M
16
Rei
Rei
REI
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-1.98%
-0.11%
-9.72%
$ 22.34M
$ 502.13K
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3063
+0.07%
-2.70%
-0.33%
$ 21.49M
$ 211.28K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
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-1.07%
+1.62%
+9.73%
$ 19.30M
$ 3.33M
19
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01626
-0.24%
-1.57%
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$ 17.10M
$ 3.96M
20
Infinex
Infinex
INX
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-1.43%
-9.35%
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$ 15.72M
$ 71.85M
21
Dolphin
Dolphin
POD
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-0.18%
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-9.79%
$ 14.35M
$ 871.68K
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
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-0.31%
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$ 12.60M
$ 5.87K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
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$ 1.12M
24
INFINIT
INFINIT
IN
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25
heyAura
heyAura
ADX
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$ 14.80K
26
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
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$ 9.15M
$ 4.69M
27
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
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28
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
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29
LushAI
LushAI
LUSH
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--
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30
AUKI
AUKI
AUKI
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31
Minswap
Minswap
MIN
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32
Paal AI
Paal AI
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33
GamerCoin
GamerCoin
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34
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
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35
Sogni AI
Sogni AI
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36
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RIFT AI
RIFT
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37
Daydreams
Daydreams
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ROVR Network
ROVR Network
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39
IceCream AI
IceCream AI
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LibertAI
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THINK Protocol
THINK
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42
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VAIOT
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43
Kohenoor
Kohenoor
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Kin
KIN
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Ethy AI
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NODE
NODE
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Altered State Machine
Altered State Machine
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48
LayerX
LayerX
LX
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49
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
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$ 669.98K
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50
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.668421
-0.05%
-0.01%
+1.78%
$ 668.42K
$ 10.25

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Aplicaciones de IA y por qué son populares?
Los tokens de Aplicaciones de IA representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 169 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $3.30B.
¿Cuál es el token de Aplicaciones de IA con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Aplicaciones de IA rastreados en MEXC, VELVET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 26.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Aplicaciones de IA están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 169 tokens de Aplicaciones de IA, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. M, VVV, VELVET se encuentra entre los tokens populares de Aplicaciones de IA. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Aplicaciones de IA?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Aplicaciones de IA es de aproximadamente $3.30B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Aplicaciones de IA, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.