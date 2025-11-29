Precio de Everlyn AI hoy

El precio actual de Everlyn AI (LYN) hoy es $ 0.07363, con una variación del 3.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LYN a USD es $ 0.07363 por LYN.

Everlyn AI actualmente está en el puesto #769 por capitalización de mercado en $ 18.82M, con un suministro circulante de 255.64M LYN. Durante las últimas 24 horas, LYN cotiza entre $ 0.06878 (bajo) y $ 0.07712 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0104430541406704, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.060553647404423185.

En el corto plazo, LYN experimentó un cambio de -1.53% en la última hora y de -2.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 353.16K.

Información del mercado de Everlyn AI (LYN)

Puesto No.769 Cap de mercado $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M Volumen (24H) $ 353.16K$ 353.16K $ 353.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.63M$ 73.63M $ 73.63M Suministro de Circulación 255.64M 255.64M 255.64M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 25.56% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Everlyn AI es de $ 18.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 353.16K. El suministro circulante de LYN es de 255.64M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.63M.