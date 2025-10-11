Información del precio (USD) de Kin (KIN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +3.30% Cambio de Precio (1D) -9.57% Cambio de Precio (7D) -6.56% Cambio de Precio (7D) -6.56%

El precio en tiempo real de Kin (KIN) es de --. Durante las últimas 24 horas, KIN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KIN es de $ 0.00122572, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, KIN ha cambiado en un +3.30% en la última hora, -9.57% en 24 horas y -6.56% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kin (KIN)

Cap de mercado $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Suministro de Circulación 2.65T 2.65T 2.65T Suministro total 2,647,309,892,982.055 2,647,309,892,982.055 2,647,309,892,982.055

La capitalización de mercado actual de Kin es de $ 2.95M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIN es de 2.65T, con un suministro total de 2647309892982.055. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.95M.