Precio de Altered State Machine hoy

El precio actual de Altered State Machine (ASTO) hoy es $ 0.00352769, con una variación del 0.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTO a USD es $ 0.00352769 por ASTO.

Altered State Machine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,018,799, con un suministro circulante de 289.48M ASTO. Durante las últimas 24 horas, ASTO cotiza entre $ 0.0034938 (bajo) y $ 0.00358332 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.890471, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0034938.

En el corto plazo, ASTO experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de -1.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Altered State Machine (ASTO)

Cap de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.52M$ 6.52M $ 6.52M Suministro de Circulación 289.48M 289.48M 289.48M Suministro total 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

La capitalización de mercado actual de Altered State Machine es de $ 1.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASTO es de 289.48M, con un suministro total de 1852288699.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.52M.