Precio de IceCream AI hoy

El precio actual de IceCream AI (ICECREAM) hoy es $ 0.00171434, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ICECREAM a USD es $ 0.00171434 por ICECREAM.

IceCream AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,714,335, con un suministro circulante de 1.00B ICECREAM. Durante las últimas 24 horas, ICECREAM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02398919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ICECREAM experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.48.

Información del mercado de IceCream AI (ICECREAM)

Cap de mercado $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24H) $ 7.48$ 7.48 $ 7.48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de IceCream AI es de $ 1.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.48. El suministro circulante de ICECREAM es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.71M.