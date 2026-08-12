Precio de Sogni AI hoy

El precio actual de Sogni AI (SOGNI) hoy es $ 0, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOGNI a USD es $ 0 por SOGNI.

Sogni AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,021,768, con un suministro circulante de 3.59B SOGNI. Durante las últimas 24 horas, SOGNI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00794096, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOGNI experimentó un cambio de -3.20% en la última hora y de -12.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 35.37K.

Información del mercado de Sogni AI (SOGNI)

Cap de mercado $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volumen (24H) $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Suministro de Circulación 3.59B 3.59B 3.59B Suministro total 9,999,131,095.06507 9,999,131,095.06507 9,999,131,095.06507

La capitalización de mercado actual de Sogni AI es de $ 2.02M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 35.37K. El suministro circulante de SOGNI es de 3.59B, con un suministro total de 9999131095.06507. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.63M.