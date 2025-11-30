Precio de Dolphin hoy

El precio actual de Dolphin (DPHN) hoy es $ 0.01393655, con una variación del 0.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DPHN a USD es $ 0.01393655 por DPHN.

Dolphin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,063,737, con un suministro circulante de 507.46M DPHN. Durante las últimas 24 horas, DPHN cotiza entre $ 0.01376532 (bajo) y $ 0.01393655 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02226817, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01112509.

En el corto plazo, DPHN experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de -0.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dolphin (DPHN)

Cap de mercado $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.92M$ 13.92M $ 13.92M Suministro de Circulación 507.46M 507.46M 507.46M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dolphin es de $ 7.06M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DPHN es de 507.46M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.92M.