Precio de INFINIT hoy

El precio actual de INFINIT (IN) hoy es $ 0.09109, con una variación del 8.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IN a USD es $ 0.09109 por IN.

INFINIT actualmente está en el puesto #712 por capitalización de mercado en $ 24.50M, con un suministro circulante de 268.94M IN. Durante las últimas 24 horas, IN cotiza entre $ 0.08104 (bajo) y $ 0.10091 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.330328543984695, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.053529767930225576.

En el corto plazo, IN experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de +18.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 181.44K.

Información del mercado de INFINIT (IN)

Puesto No.712 Cap de mercado $ 24.50M$ 24.50M $ 24.50M Volumen (24H) $ 181.44K$ 181.44K $ 181.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 91.09M$ 91.09M $ 91.09M Suministro de Circulación 268.94M 268.94M 268.94M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 26.89% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de INFINIT es de $ 24.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 181.44K. El suministro circulante de IN es de 268.94M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 91.09M.