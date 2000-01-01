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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আরপিজি টোকেনসমূহ

আরপিজি সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002268
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.165
-0.16%
+9.40%
+11.44%
$ 23.16M
$ 21.57K
3
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20766
-1.92%
-11.02%
-17.93%
$ 20.37M
$ 4.33M
4
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005538
+0.82%
+5.74%
+14.90%
$ 13.79M
$ 12.58M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.09002
+0.25%
+19.51%
+27.71%
$ 9.56M
$ 666.85K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.0441953
+0.39%
+0.04%
+3.37%
$ 2.32M
$ 36.31K
7
$ 368.15
+0.09%
+0.04%
+0.28%
$ 2.03M
$ 150.80
8
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00375
0.00%
-1.31%
-4.33%
$ 1.99M
$ 11.97M
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00343335
-2.01%
-0.00%
+8.83%
$ 1.88M
$ 48.99
10
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973757
0.00%
--
+0.01%
$ 1.05M
$ 14.00
11
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00321308
+1.23%
-0.06%
-7.37%
$ 1.02M
$ 158.13K
12
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116014
0.00%
+0.06%
+3.06%
$ 1.02M
$ 1.57K
13
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00298159
+0.33%
+0.06%
-8.24%
$ 892.31K
$ 19.14K
14
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 3.1795E-8
+1.91%
+64.40%
+17.83%
$ 818.95K
--
15
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01362839
+0.02%
+0.18%
+20.98%
$ 793.15K
$ 279.22
16
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.238491
0.00%
--
+20.02%
$ 669.07K
$ 446.81
17
Warped
Warped
WARPED
$ 6.722E-5
-0.52%
+10.00%
+10.45%
$ 620.99K
--
18
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.0009502
-0.45%
-0.04%
-5.07%
$ 615.17K
$ 12.70K
19
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03628
+1.31%
+6.36%
+10.30%
$ 590.68K
$ 2.12M
20
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139688
0.00%
-0.00%
-4.64%
$ 557.73K
$ 1.98K
21
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.0107669
+0.44%
+0.10%
+12.21%
$ 527.22K
$ 3.91K
22
END
END
END
$ 0.00361668
-0.03%
--
+21.18%
$ 470.90K
$ 120.98
23
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00060556
-2.86%
-0.20%
-23.17%
$ 434.81K
$ 335.75K
24
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000699
-0.29%
-5.49%
-10.40%
$ 429.97K
$ 17.82M
25
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03654901
+1.19%
+0.01%
-0.41%
$ 373.80K
$ 264.90
26
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 8.719E-5
+0.03%
+18.80%
+14.41%
$ 354.01K
--
27
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00035105
0.00%
--
+0.64%
$ 351.05K
$ 449.27
28
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.47E-5
-0.49%
-2.40%
+5.41%
$ 325.96K
--
29
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005582
+0.02%
+1.81%
-2.47%
$ 306.31K
$ 112.39M
30
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00060329
-0.27%
+0.07%
-3.49%
$ 276.31K
$ 3.04K
31
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00862071
+0.53%
+0.06%
+3.09%
$ 255.77K
$ 862.07
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00072634
-0.02%
0.00%
-11.31%
$ 218.76K
$ 191.37
33
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00018678
-0.34%
+0.16%
+18.42%
$ 190.55K
$ 6.54
34
Funtico
Funtico
TICO
$ 8.582E-5
-1.50%
0.00%
-5.26%
$ 182.97K
--
35
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00032949
+0.41%
+0.07%
+1.68%
$ 179.01K
$ 1.31K
36
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0.00863526
+0.52%
+0.07%
+5.06%
$ 162.36K
$ 51.55
37
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016954
+0.01%
-0.03%
+1.62%
$ 150.37K
$ 1.02K
38
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0.00038053
0.00%
--
0.00%
$ 139.66K
$ 731.75
39
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00143556
-0.27%
+0.07%
+24.97%
$ 138.65K
$ 221.73
40
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00027179
+10.88%
+0.22%
+19.36%
$ 133.05K
$ 281.08
41
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00064745
+1.09%
--
+12.38%
$ 123.82K
$ 497.08
42
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.503E-5
0.00%
-0.10%
+2.20%
$ 98.68K
--
43
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0.00014424
0.00%
0.00%
+1.52%
$ 96.82K
$ 1.08K
44
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00197768
0.00%
--
+1.80%
$ 86.23K
$ 6.88
45
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.246E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 82.80K
--
46
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0.079724
+0.16%
+0.07%
+5.06%
$ 79.76K
$ 12.11
47
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.88E-6
0.00%
+13.40%
+28.05%
$ 73.32K
--
48
GensoKishi Metaverse
GensoKishi Metaverse
MV
$ 0.00018023
0.00%
--
0.00%
$ 70.12K
$ 30.81
49
Gold Fever Native Gold
Gold Fever Native Gold
NGL
$ 0.00096551
0.00%
--
0.00%
$ 68.55K
$ 10.03
50
Seedworld
Seedworld
SWORLD
$ 7.52E-6
-0.53%
+11.70%
+10.59%
$ 61.86K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আরপিজি টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আরপিজি টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 67 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $308.91M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আরপিজি টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আরপিজি টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 64.40% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে UFO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আরপিজি টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 67 আরপিজি টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আরপিজি টোকেনগুলোর মধ্যে FLOKI, ILV, ACE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আরপিজি বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আরপিজি টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $308.91M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আরপিজি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।