Revomon প্রাইস (REVO)
Revomon(REVO) বর্তমানে 0.0177885USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 539.77KUSD। REVO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Revomon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00020891 ছিল।
গত 30 দিনে, Revomon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0023537921 ছিল।
গত 60 দিনে, Revomon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002573515 ছিল।
গত 90 দিনে, Revomon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00252180865845467 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00020891
|+1.19%
|30 দিন
|$ +0.0023537921
|+13.23%
|60 দিন
|$ +0.0002573515
|+1.45%
|90 দিন
|$ -0.00252180865845467
|-12.41%
Revomon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.43%
+1.19%
+4.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Revomon (REVO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। REVOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 REVO থেকে VND
₫468.1043775
|1 REVO থেকে AUD
A$0.027216405
|1 REVO থেকে GBP
￡0.01316349
|1 REVO থেকে EUR
€0.015120225
|1 REVO থেকে USD
$0.0177885
|1 REVO থেকে MYR
RM0.07542324
|1 REVO থেকে TRY
₺0.723458295
|1 REVO থেকে JPY
¥2.6149095
|1 REVO থেকে ARS
ARS$23.56086825
|1 REVO থেকে RUB
₽1.422902115
|1 REVO থেকে INR
₹1.56040722
|1 REVO থেকে IDR
Rp286.911250155
|1 REVO থেকে KRW
₩24.70609188
|1 REVO থেকে PHP
₱1.009497375
|1 REVO থেকে EGP
￡E.0.86345379
|1 REVO থেকে BRL
R$0.096591555
|1 REVO থেকে CAD
C$0.024370245
|1 REVO থেকে BDT
৳2.15845659
|1 REVO থেকে NGN
₦27.241131015
|1 REVO থেকে UAH
₴0.734842935
|1 REVO থেকে VES
Bs2.276928
|1 REVO থেকে CLP
$17.183691
|1 REVO থেকে PKR
Rs5.04054936
|1 REVO থেকে KZT
₸9.59974191
|1 REVO থেকে THB
฿0.57492432
|1 REVO থেকে TWD
NT$0.53187615
|1 REVO থেকে AED
د.إ0.065283795
|1 REVO থেকে CHF
Fr0.0142308
|1 REVO থেকে HKD
HK$0.13946184
|1 REVO থেকে MAD
.د.م0.16080804
|1 REVO থেকে MXN
$0.330332445
|1 REVO থেকে PLN
zł0.06475014
|1 REVO থেকে RON
лв0.077379975
|1 REVO থেকে SEK
kr0.170235945
|1 REVO থেকে BGN
лв0.029706795
|1 REVO থেকে HUF
Ft6.03599382
|1 REVO থেকে CZK
Kč0.37320273
|1 REVO থেকে KWD
د.ك0.0054254925
|1 REVO থেকে ILS
₪0.061014555