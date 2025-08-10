OWN সম্পর্কে আরও

Otherworld প্রাইস (OWN)

Otherworld (OWN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.324297
$0.324297$0.324297
-0.20%1D
আজকে Otherworld (OWN) এর প্রাইস

Otherworld(OWN) বর্তমানে 0.324357USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.46MUSD। OWN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Otherworld এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.24%
Otherworld এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
35.34M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ OWN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OWN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Otherworld (OWN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Otherworld থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007894184118632 ছিল।
গত 30 দিনে, Otherworld থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1061368435 ছিল।
গত 60 দিনে, Otherworld থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1124193467 ছিল।
গত 90 দিনে, Otherworld থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.20344054309356453 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0007894184118632-0.24%
30 দিন$ +0.1061368435+32.72%
60 দিন$ +0.1124193467+34.66%
90 দিন$ +0.20344054309356453+168.25%

Otherworld (OWN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Otherworld এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

+0.01%

-0.24%

-4.40%

Otherworld (OWN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Otherworld (OWN) কী?

Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Otherworld (OWN) এর টোকেনোমিক্স

Otherworld (OWN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OWNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Otherworld (OWN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

OWN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 OWN থেকে VND
8,535.454455
1 OWN থেকে AUD
A$0.49626621
1 OWN থেকে GBP
0.24002418
1 OWN থেকে EUR
0.27570345
1 OWN থেকে USD
$0.324357
1 OWN থেকে MYR
RM1.37527368
1 OWN থেকে TRY
13.19159919
1 OWN থেকে JPY
¥47.680479
1 OWN থেকে ARS
ARS$429.6108465
1 OWN থেকে RUB
25.94531643
1 OWN থেকে INR
28.45259604
1 OWN থেকে IDR
Rp5,231.56378371
1 OWN থেকে KRW
450.49295016
1 OWN থেকে PHP
18.40725975
1 OWN থেকে EGP
￡E.15.74428878
1 OWN থেকে BRL
R$1.76125851
1 OWN থেকে CAD
C$0.44436909
1 OWN থেকে BDT
39.35747838
1 OWN থেকে NGN
496.71706623
1 OWN থেকে UAH
13.39918767
1 OWN থেকে VES
Bs41.517696
1 OWN থেকে CLP
$313.328862
1 OWN থেকে PKR
Rs91.90979952
1 OWN থেকে KZT
175.04249862
1 OWN থেকে THB
฿10.48321824
1 OWN থেকে TWD
NT$9.6982743
1 OWN থেকে AED
د.إ1.19039019
1 OWN থেকে CHF
Fr0.2594856
1 OWN থেকে HKD
HK$2.54295888
1 OWN থেকে MAD
.د.م2.93218728
1 OWN থেকে MXN
$6.02330949
1 OWN থেকে PLN
1.18065948
1 OWN থেকে RON
лв1.41095295
1 OWN থেকে SEK
kr3.10409649
1 OWN থেকে BGN
лв0.54167619
1 OWN থেকে HUF
Ft110.06081724
1 OWN থেকে CZK
6.80500986
1 OWN থেকে KWD
د.ك0.098928885
1 OWN থেকে ILS
1.11254451