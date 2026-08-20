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Aavegotchi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04365976 USD। GHST-এর মার্কেট ক্যাপ 2,303,032 USD। GHST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Aavegotchi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04365976 USD। GHST-এর মার্কেট ক্যাপ 2,303,032 USD। GHST-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GHST সম্পর্কে আরও

GHST প্রাইসের তথ্য

GHST কী

GHST অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GHST টোকেনোমিক্স

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Aavegotchi প্রাইস (GHST)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GHST থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.04365556
$0.04365556$0.04365556
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Aavegotchi (GHST) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:33:29 (UTC+8)

Aavegotchi-এর আজকের প্রাইস

আজ Aavegotchi (GHST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.04365976, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.83% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GHST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GHST-এর জন্য $ 0.04365976

Aavegotchi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,303,032 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.75M GHST। গত 24 ঘণ্টায়, GHST এর ট্রেড হয়েছে $ 0.04240964 (নিম্ন) এবং $ 0.0441292 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.63 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.04214868

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GHST গত ঘণ্টায় +0.20% এবং গত 7 দিনে +0.85% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 34.38K-তে পৌঁছেছে।

Aavegotchi (GHST) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

$ 34.38K
$ 34.38K$ 34.38K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

Aavegotchi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.30M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 34.38K। GHST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 52747802.71425598। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.30M

Aavegotchi-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.04240964
$ 0.04240964$ 0.04240964
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0441292
$ 0.0441292$ 0.0441292
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.04240964
$ 0.04240964$ 0.04240964

$ 0.0441292
$ 0.0441292$ 0.0441292

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

$ 0.04214868
$ 0.04214868$ 0.04214868

+0.20%

+2.83%

+0.85%

+0.85%

Aavegotchi (GHST) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Aavegotchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012034 ছিল।
গত 30 দিনে, Aavegotchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0038418536 ছিল।
গত 60 দিনে, Aavegotchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0115800789 ছিল।
গত 90 দিনে, Aavegotchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001242849986931 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0012034+2.83%
30 দিন$ -0.0038418536-8.79%
60 দিন$ -0.0115800789-26.52%
90 দিন$ -0.00001242849986931-0.00%

Aavegotchi এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Aavegotchi (GHST) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GHST এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Aavegotchi (GHST) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Aavegotchi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Aavegotchi এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GHST এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Aavegotchi প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Aavegotchi (GHST) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemBase NativeEnergi Ecosystem

Aavegotchi সম্পর্কে

বর্তমানে Aavegotchi-এর মূল্য কত?

Aavegotchi বর্তমানে Tk5.3696114167434255104000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 2.83%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ GHST উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

GHST গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Aavegotchi কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে GHST কিনছে বা বিক্রি করছে।

Aavegotchi অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, GHST তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা GHST রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 52747801.21406848, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Aavegotchi-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk446.4451807059552000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk5.1837672339166611072000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Aavegotchi সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:33:29 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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