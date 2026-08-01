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Voxies-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00299197 USD। VOXEL-এর মার্কেট ক্যাপ 895,411 USD। VOXEL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Voxies-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00299197 USD। VOXEL-এর মার্কেট ক্যাপ 895,411 USD। VOXEL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

VOXEL সম্পর্কে আরও

VOXEL প্রাইসের তথ্য

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VOXEL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

VOXEL টোকেনোমিক্স

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Voxies প্রাইস (VOXEL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 VOXEL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00299021
$0.00299021$0.00299021
+0.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Voxies (VOXEL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:04:55 (UTC+8)

Voxies-এর আজকের প্রাইস

আজ Voxies (VOXEL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00299197, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান VOXEL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি VOXEL-এর জন্য $ 0.00299197

Voxies বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 895,411 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 299.27M VOXEL। গত 24 ঘণ্টায়, VOXEL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00297171 (নিম্ন) এবং $ 0.00307244 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.7 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00267738

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, VOXEL গত ঘণ্টায় -1.94% এবং গত 7 দিনে +4.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 11.36K-তে পৌঁছেছে।

Voxies (VOXEL) এর মার্কেট তথ্য

$ 895.41K
$ 895.41K$ 895.41K

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

$ 897.59K
$ 897.59K$ 897.59K

299.27M
299.27M 299.27M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Voxies এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 895.41K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 11.36K। VOXEL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 299.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 300000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 897.59K

Voxies-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00297171
$ 0.00297171$ 0.00297171
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00307244
$ 0.00307244$ 0.00307244
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00297171
$ 0.00297171$ 0.00297171

$ 0.00307244
$ 0.00307244$ 0.00307244

$ 4.7
$ 4.7$ 4.7

$ 0.00267738
$ 0.00267738$ 0.00267738

-1.94%

-0.14%

+4.55%

+4.55%

Voxies (VOXEL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Voxies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Voxies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001617566 ছিল।
গত 60 দিনে, Voxies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007543330 ছিল।
গত 90 দিনে, Voxies থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000380185603516 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.14%
30 দিন$ -0.0001617566-5.40%
60 দিন$ -0.0007543330-25.21%
90 দিন$ -0.0000000380185603516-0.00%

Voxies এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Voxies (VOXEL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, VOXEL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Voxies (VOXEL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Voxies এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Voxies এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? VOXEL এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Voxies প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Voxies (VOXEL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Binance LaunchpadGaming (GameFi)Gaming Utility Token

Voxies সম্পর্কে

VOXEL-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.3681373942275209712000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.14% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Voxies-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, VOXEL উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

VOXEL-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের VOXEL বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Voxies-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.3656445672248940816000 থেকে Tk0.3780385684082409024000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

VOXEL-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং VOXEL-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Voxies সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:04:55 (UTC+8)

Voxies (VOXEL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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