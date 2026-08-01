Seraph প্রাইস (SERAPH)
আজ Seraph (SERAPH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00324137, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SERAPH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SERAPH-এর জন্য $ 0.00324137।
Seraph বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,032,499 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 318.54M SERAPH। গত 24 ঘণ্টায়, SERAPH এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00314716 (নিম্ন) এবং $ 0.0036229 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.69817 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00314614।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SERAPH গত ঘণ্টায় +0.37% এবং গত 7 দিনে -6.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 160.88K-তে পৌঁছেছে।
Seraph এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 160.88K। SERAPH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 318.54M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.24M।
+0.37%
-9.97%
-6.10%
-6.10%
আজকে, Seraph থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000359265207160315 ছিল।
গত 30 দিনে, Seraph থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004022984 ছিল।
গত 60 দিনে, Seraph থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013775618 ছিল।
গত 90 দিনে, Seraph থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000023806309049087 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000359265207160315
|-9.97%
|30 দিন
|$ -0.0004022984
|-12.41%
|60 দিন
|$ -0.0013775618
|-42.49%
|90 দিন
|$ -0.0000023806309049087
|-0.00%
2040 সালে, Seraph এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Seraph-এর বর্তমান দাম কত?
Seraph Tk0.3988120527330897804000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -9.97% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।
আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Seraph-এর ATH হল Tk85.9015203005708364000, আর ATL হল Tk0.3870951331028802888000। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
আজকের SERAPH-এর মোট মূল্যায়ন কত?
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk127036730.03540554308000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2762 র্যাঙ্কে রাখে।
Seraph-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?
অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা SERAPH-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।
প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে 318540892.0 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
Seraph কোন শ্রেণীভুক্ত?
Seraph Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,RPG,Gaming Utility Token,Action Games শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।
-- কীভাবে SERAPH-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?
-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে SERAPH নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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