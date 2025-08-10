Moon Tropica প্রাইস (CAH)
Moon Tropica(CAH) বর্তমানে 1.63USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.57MUSD। CAH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CAH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CAH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Moon Tropica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.170344174862014 ছিল।
গত 30 দিনে, Moon Tropica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1283600550 ছিল।
গত 60 দিনে, Moon Tropica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.6403278960 ছিল।
গত 90 দিনে, Moon Tropica থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.392965970464062 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.170344174862014
|-9.46%
|30 দিন
|$ -0.1283600550
|-7.87%
|60 দিন
|$ -0.6403278960
|-39.28%
|90 দিন
|$ -1.392965970464062
|-46.07%
Moon Tropica এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.21%
-9.46%
-2.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
Moon Tropica (CAH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CAHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
