MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

নামMAT

র‍্যাঙ্কNo.1512

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)36.38%

সার্কুলেশন সরবরাহ7,230,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000

মোট সাপ্লাই40,000,000

সার্কুলেশন রেট0.0723%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ6.672668572600626,2025-06-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.2476112480740415,2025-08-03

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাMatchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MAT/USDT
Matchain
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MAT)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
